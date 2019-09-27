Олежка Винник – ти не конкурент: Павло Зібров випустив новий хіт про вуса

Павло Зібров та Julik (Назар Гук) представили спільний трек "Вуса-бренд". У новому хіті найвідоміший вусань нашої країни співає про свою головну фішку!

Над аранжуванням та музикою до пісні "Вуса-бренд" працював співак і саунд-продюсер Julik, а от автором слів новинки став український поет-пісняр та друг Павла Зіброва – Петро Мага. "Я захоплений сміливістю та нереальною простотою Метра українського шоу-бізнесу! Коли Павло Миколайович зателефонував, я був приємно здивований та радий тому, що ми знову зробили класний україномовний продукт", – прокоментував Julik співпрацю із Зібровим.

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Пісня про вуса є знаковою для народного артиста, адже вона про те, з чим ми асоціюємо Павла Зіброва найчастіше. "Вуса – це справжній чоловічий інструмент. Не тільки спокуса, а й справжня пристрасть. Саме вона показує характер, вміє робити те, що зводить жінок з розуму", – ділиться співак, для якого ані Олег Винник, ані Джонні Депп не є конкурентами. Зацініть і ви!

Слухати онлайн новинку Павло Зібров – Вуса-Бренд:

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