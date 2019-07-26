Jerry Heil випустила новий хіт НАТВЕРКАЙ: відео з гарячими танцями mamasita

Авторка хіта "Ахрана отмєна" Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) випустила новий запальний хіт "Натверкай". У лірик-відео на пісню також знялася популярна блогерка і танцівниця тверку m.a.m.a.s.i.t.a. Зацініть прем'єру!

У новому хіті Jerry Heil звертається до тих, хто "ростив хлібобулочні ляжки", і до тих, хто – фітоняшки. Співачка закликає завжди залишитись собою та любити себе навіть із зайвою вагою. Але при цьому не забувати присідати або ж танцювати.

Cуміш трепу, народних мелодій, глибокого басу, гарячого тверку від m.a.m.a.s.i.t.a і мрій про липку медову пахлаву – у запальному літньому треці!

Слухати онлайн нову пісню JERRY HEIL feat. M.A.M.A.S.I.T.A:

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Текст і слова пісні НАТВЕРКАЙ

1. Мій погляд ніжно роздягає

Стаканчик сексі ескімо

В валізу шльопки запихаю

І за два дні лечу

На море-море-море

Лайфстайл і фітнес блогери

Радять виходити з хати

Роби в залі сети на ноги, шоб ікри, квадріцепс і дупцю качати

Приспів:

І я двічі присіда-присіда-присідаю

Тричі фітнес-батон кус-кус-кусаю

І хоч плавки замалі-замалі-замалі, та

Натверкай на це – ми готові до літа

Кажуть, літо покаже,

Хто жав, а хто – жрав,

Як на пляжі ляже.

Хто їв кашки – фітоняшки,

Хто ростив хлібобулочні ляжки

2. З хрускотом жадібно кусаю

Липку медову пахлавуууууу

Як у житті: я то пірнаю

То ледь тримаюсь

На плааву

В рекламі б'юті блогери мажуть і ноги, і руки

Бо справа – засмага з городу, а зліва ідуть на пікнік комарюки

Приспів (3).

Джері ХЕЙЛ

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