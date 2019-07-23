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TAYANNA – Мурашки: слухайте новий хіт літа
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Популярна співачка TAYANNA презентувала незвичайний трек Мурашки, який одразу ж сподобалась фанатам. Слухайте пісню онлайн та дізнавайтесь текст на Радіо МАКСИМУМ.
Українська співачка Тетяна Решетняк, більш відома під псевдо TAYANNA, випустила новий сингл Мурашки, який вже обіцяє стати літнім хітом. Особливу увагу співачка приділила не лише звучанню, а й відеосупроводу, який складається з кадрів з незвичайної зйомки у стріт-стайлі.
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"Я отримала величезне задоволення, працюючи над цим треком. Інколи мені сниться мелодія або слова пісні і не завжди вони стосуються певних обставин в моєму житті. "Мурашки" - пісня легка і надихаюча. Мені давно не вистачає "мурашок у животі", тому так я собі пророчу ці відчуття", – коментує реліз TAYANNA.
Слухайте пісню онлайн TAYANNA – Мурашки:
Текст пісні TAYANNA - Мурашки:
Чи це все надовго, спитаєш ти мене
Чи будемо разом, чи скоро все мине
Наскільки глибоким бувають почуття
Як море бездонне, як всесвіт без кінця
Не спинити швидкість вітру - нас несе
Милий, я боюсь так само, що то є
Я здаюсь усім потокам, вже твоя
Маєш знати ти...
Приспів:
Від тебе мурашки і обертом земля
Люблю як ніколи, в тумані голова
Ти і я - божественна рапсодія
Зустрілися двоє посеред світів
Не мали нічого, тільки пару слів
На голих полотнах, в суцільній тишині
Мовчали ми з тобою про музику в душі
Не спинити швидкість вітру - нас несе
Милий, я боюсь так само, що то є
Я здаюсь усім потокам, вже твоя
Маєш знати ти...
Приспів.
А я в твоїх обіймах
я забути встигла
Я слідами стала там, де немає тебе
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