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Хайпові колись Гриби стали Grebz і випустили новий кліп

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Тепер колектив називається Grebz - фото 1
Тепер колектив називається Grebz / KP.UA

Виконавці перейменували групу Гриби і випустили першу відеороботу. Засновника Grebz у новому проєкті немає.

Група Гриби, що прославилася хітом Тане лід, змінила назву і випустила перший кліп.

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Тепер колектив називається Grebz. Він презентував кліп на пісню Контракти, що з'явився на офіційному YouTube-каналі. У новому ролику знялися учасники Грибів: Симптом і 4atty aka Tilla, а от засновника Грибів Юрія Бардаша в ньому немає. Раніше виконавець випустив сольний альбом.

У новому ролику музиканти знялися в одязі працівників українських комунальних служб. Вони читають текст і позують на тлі сміттєвоза, катаються на ньому.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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