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Jerry Heil в мінітопі перетворилася на Гаррі Поттера

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Jerry Heil - фото 1
Jerry Heil / instagram

Співачка Jerry Heil поділилася пікантними образом, згадавши про улюблену дитячу гру.

Фіналістка Національного відбору на Євробачення 2020 Jerry Heil, яка нещодавно представила трек під назвою VEGAN, активно веде свою сторінку в Instagram.

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Знаменитість виставила стильні кадри, примірявши міні-топ і широкі штани, доповнивши образ золотими ланцюгами, окулярами з круглою оправою, яскравим макіяжем і незвичайною зачіскою. Так, артистка згадала дитинство і культову гру "The Sims", ностальгуючи за чит-кодами, які давали гроші і здоров'я, а також гарний настрій персонажа.

"MOTHERLODE, MAXMOTIVES", – лаконічно підписала кадр Яна Шемаєва. Фоловери залишилися в захваті, порівнявши дівчину з Гаррі Поттером. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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