Coldplay презентували кліп, який зняли у Києві: вражаючі кадри

Всесвітньо відомий британський гурт Coldplay презентував новий кліп на пісню "Trouble in Town" зі свого студійного альбому Everyday Life. Ролик був знятий на вулицях Києва. На кадрах можна помітити район станції метро "Олімпійська", а також Рибальський острів.

Над новим кліпом Coldplay працювала українська компанія Radioaktive Film. А його презентація відбулася 12 березня на YouTube-каналі групи. Режисером відео стала ірландка Айофе МакАрдл, відома по співпраці з групою U2.

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Ролик вийшов яскравим і вражаючим. В одному з інтерв'ю представники компанії Radioactive Film розповіли, що кліп знімали на Ленінській кузні і по всьому Києву: на кадрах видно ЖК Chicago Central біля станції метро "Олімпійська", вулицю Старовокзальну, торговий центр "Україна" і Premier Hotel Lybid. Також можна помітити київські мафи, аптеки, а на полицях в супермаркеті можна розгледіти українські продукти.

За сюжетом, кліп показує Нью-Йорк майбутнього, населений фантастичними і не дуже приємними істотами – моторошними драконами, лисицями і сніговими барсами. Управляє всім цим диктатор – він зображений в образі свині.

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