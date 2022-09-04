Jerry Heil та KALUSH захопили акустичною версією пісні "Хвилі" – відео

Трек "Хвилі" від Jerry Heil та KALUSH давно посів особливе місце в плейлистах українців, а тепер музиканти створили ще й акустичну версію. Це варто почути!

Гурт KALUSH запустив цікаву рубрику на своєму профілі в інстаграмі, де акустично виконує свої треки. Цього разу компанію їм склала Jerry Heil з піснею "Хвилі", яка досі залишається у списку улюблених в багатьох українців, пише Радіо MAXIMUM.

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Новенька версія вже зібрала понад 210 тисяч переглядів та понад сотню захоплених коментарів від шанувальників з різних куточків світу.

Хотіли довести, що відстань – то не є перешкода для творчості, – відзначили музиканти, і їм це справді вдалося.

Додамо, що зараз гурт KALUSH зараз активно проводить благодійні концерти по світу на підтримку українців. Тим часом Jerry Heil найближчі кілька років житиме у США, оскільки вступила в Музичний коледж Берклі, але припиняти свою кар'єру юна зірка не планує все одно.

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