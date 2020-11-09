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Холостячка

Jerry Heil розкрила секрет своєї "лисини", чим роздратувала усіх

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Jerry Heil - фото 1
Jerry Heil / instagram

Співачка Яна Шамаєва (Jerry Heil), яка нещодавно шокувала публіку новою епатажною зачіскою, спровокувала ще одне бурхливе обговорення в мережі.

Виявляється, знаменитість не голилися налисо – змінитися їй допомогли гримери. Відео, на якому співачка перетворюється на "поголену" Jerry Heil виставила в Інстаграмі.

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У кадрі видно, як майстри гриму ховають волосся дівчини під спеціальну накладку і маскують "шов". "У кого була колись ідея поголитися? Що зупинило або, навпаки, допомогло наважитися?", – написала Яна. Фоловери бурхливо відреагували в коментарях, багатьох потішив фокус Jerr Heil, а дехто обурився:

"Обдурила всю країну", "Ого, а я і справді повірив", "Ти це витримала! Це дуже складно, знаю. Промені тепла. У мене є ідея для наступного образу, не така вже й болюча, обіцяю", "Жеееесть, я дивлюся і плачу, як тобі боляче", "Навіщо дурити?".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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