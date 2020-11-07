Екссолістка "ВІА Гри" повністю роздяглася серед купи сміття

Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Єва Бушміна, справжнє ім'я якої Яна Швець, нагадала про себе доволі провокаційною фотосесією.

Колишня солістка групи "ВІА Гра" Єва Бушміна, яка зараз виступає під сценічним псевдонімом LAYAH, поділилася з шанувальниками відвертими знімками.

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Так, на них знаменитість позувала оголеною серед імпровізованого звалища сміття на березі моря. Відповідні фото вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

"Через наших пластикових відходів", – прокоментувала публікацію Бушміна. "Клас", "Ой, як гарно", "Ти дуже сексуальна. А ідея для фото – дуже глибока", "Вогонь", – написали люди. Гортайте галерею:

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