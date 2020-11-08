Дженніфер Лопес підловили папараці в ефектному вбранні на вечері з другом: фото

Відома американська співачка і актриса Дженніфер Лопес підкорила шанувальників стриманим і водночас стильним образом під час вечері в ресторані. Фанати красуні оцінили наряд.

Так, 51-річна співачка Дженніфер Лопес побувала на вечері в ресторані Sunset Towers в Західному Голлівуді (Лос-Анджелес). Компанію красуні склав її близький друг і викладач по вокалу Стів Маккі.

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Зірка потрапила в об'єктиви папараці в стильному вбранні. Для виходу у світ Джей Ло вибрала блискучі штани широкого крою і синій джемпер в стилі оверсайз. Свій образ Лопес доповнила прикрасами з діамантами. Волосся співачка зібрала в хвіст.

На пальці артистки також красувалося розкішне кільце, подароване їй нареченим Алексом Родрігесом.

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