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Холостячка

Дженніфер Лопес підловили папараці в ефектному вбранні на вечері з другом: фото

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Дженніфер Лопес - фото 1
Дженніфер Лопес / instagram

Відома американська співачка і актриса Дженніфер Лопес підкорила шанувальників стриманим і водночас стильним образом під час вечері в ресторані. Фанати красуні оцінили наряд.

Так, 51-річна співачка Дженніфер Лопес побувала на вечері в ресторані Sunset Towers в Західному Голлівуді (Лос-Анджелес). Компанію красуні склав її близький друг і викладач по вокалу Стів Маккі.

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Зірка потрапила в об'єктиви папараці в стильному вбранні. Для виходу у світ Джей Ло вибрала блискучі штани широкого крою і синій джемпер в стилі оверсайз. Свій образ Лопес доповнила прикрасами з діамантами. Волосся співачка зібрала в хвіст.

На пальці артистки також красувалося розкішне кільце, подароване їй нареченим Алексом Родрігесом.

Дженніфер Лопес підловили папараці в ефектному вбранні на вечері з другом: фото - фото 434123

Дженніфер Лопес підловили папараці в ефектному вбранні на вечері з другом: фото - фото 434124

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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