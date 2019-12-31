Jerry Heil планує підкорити Євробачення 2020

Справжня інтернет-сенсація 2019 року, Jerry Heil розповіла, що має наміри йти на Національний відбір Євробачення. Молода зірка прагне спробувати свої сили, аби потім змогти представити нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі.

Про бажання піти на Нацвідбір Євробачення Яна Шемаєва (Jerry Heil) написала на своїй сторінці в Instagram.

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Дівчина зізнається, що дуже хвилюється, адже наслухалась багато про негативні наслідки участі у Нацвідборі та й певні труднощі, з якими вона може зіткнутися. Зокрема, Яна зазначила, що потрібно буде представити пісню, яка покаже її голос, а не просто братиме слухача кумедним і милим текстом.

Я маю пісню зі ржачним текстом на важливу, на мою думку, соціальну тему. Я би хотіла, щоб вона прозвучала не тільки в межах України. Вона не обов’язково повинна показувати вокальні дані – тут це навіть зайве буде... Євробачення – не тільки вокальне змагання, наскільки я встигла переконатися за роки перегляду трансляцій. Єдине – пісня, яку маю, – англійською. І гру слів можуть не зрозуміти у нас..., – написала вона.

Тому вона й вирішила спитати своїх прихильників, що ж вони думають про її можливу участь у Нацвідборі. Коментатори, традиційно, не забарилися!

"Звісно, ти зможеш! Тільки позавчора дивилася рекламу Євробачення, і сказала рідним що круто було б коли пішла Яна.Будемо всією сім‘ю вболівати за тебе (якщо ти пройдеш)", "Обов'язково спробуй! Ти гідна представляти Україну на Євро! Стосовно англомовної пісні: можна зробити задній фон з українськими субтитрами, співаючи англійською", "Думаю, тобі варто спробувати. В тебе прекрасний вокал, який чути у твоїх піснях, а тексти справді мають важливий зміст і доносять до людей важливі теми в цікавій смішній формі. Мені здається ,в цьому і є твій шарм.Тим більше Сердючка, наприклад, не виділялась вокалом, але ж зуміла підкорити публіку, а в тебе із ним все шикарно.Тому, я впевнена, що варто спробувати щось нове".

Як ви думаєте, потрібно Jerry Heil брати участь у Нацвідборі Євробачення 2020?

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