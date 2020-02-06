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Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Jerry Heil переплутали з Alyona Alyona

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Jerry Heil - фото 1
Jerry Heil / instagram

Співачка Jerry Heil з'явилася відразу в двох яскравих образах, а фанати не відразу впізнали красуню!

Півфіналістка Національного відбору на Євробачення 2020 Jerry Heil, яка нещодавно представила трек для нацвідбору Євробачення 2020 під назвою VEGAN активно веде свою сторінку в Instagram.

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Знаменитість виставила два абсолютно різних яскравих кадри, позуючи у незвичайних образах. Так, артистка позувала в коротенькому міні-топі і широких джинсах, а також в яскраво-рожевій сорочці і з золотими ланцюгами, нагадавши фанатом відому реперку Alyona Alyona.

"Лол, гортай! Що прийшло на думку?", – поцікавилася Яна Шамаєва. Фоловери не пройшли повз, а деякі і зовсім не впізнали красуню.

Гортайте фотогалерею:

Читайте також: Jerry Heil – Vegan: слухайте новий хіт на Нацвідбір Євробачення 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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