Jerry Heil переплутали з Alyona Alyona

Співачка Jerry Heil з'явилася відразу в двох яскравих образах, а фанати не відразу впізнали красуню!

Півфіналістка Національного відбору на Євробачення 2020 Jerry Heil, яка нещодавно представила трек для нацвідбору Євробачення 2020 під назвою VEGAN активно веде свою сторінку в Instagram.

І ще: FO SHO – BLCK SQR: слухати качову пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

Знаменитість виставила два абсолютно різних яскравих кадри, позуючи у незвичайних образах. Так, артистка позувала в коротенькому міні-топі і широких джинсах, а також в яскраво-рожевій сорочці і з золотими ланцюгами, нагадавши фанатом відому реперку Alyona Alyona.

"Лол, гортай! Що прийшло на думку?", – поцікавилася Яна Шамаєва. Фоловери не пройшли повз, а деякі і зовсім не впізнали красуню.

Гортайте фотогалерею:

Читайте також: Jerry Heil – Vegan: слухайте новий хіт на Нацвідбір Євробачення 2020