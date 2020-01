FO SHO – BLCK SQR: слухати качову пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

Афроукраїнський гурт FO SHO став учасником Національного відбору на Євробачення 2020. За перемогу в конкурсі запальні дівчата поборються із піснею "BLCK SQR". Слухайте!

За результатами жеребкування, гурт FO SHO виступить в другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2020, що відбудеться 15 лютого. Три екзотичні сестри, що підкорили мережу, готові поборотися за право представляти Україну на пісенному конкурсі в цьому році.

Афроукраїнський хіп-хоп-проєкт був створений на початку 2019 року в Харкові. До складу групи входить три сестри – Бетті, Сіону і Маріам Ендале. Назва групи перекладається як "точно" ("for sure"), а SHO – український варіант скорочення англійського слова "sure". Дебютний кліп дівчата випустили в червні 2019 року – і він одразу підкорив мережу. На Нацвідборі 2020 FO SHO виступлять зі синглом "BLCK SQR".

Слухати онлайн пісню FO SHO – BLCK SQR на Євробачення 2020:

Коротко про гурт. Бетті, старша зі сестер, здобула медичну освіту, працювала стоматологом і паралельно намагалася займатися музикою. Молодші глибше займалися творчістю: Маріам з шести років навчалася гри на скрипці, а Сіону з п'яти років грала на фортепіано. У підсумку, Бетті повністю інтегрувалася в музику лише у 2016 році. Вона звільнилася з клініки і переїхала до Києва. Деякий час дівчина працювала на бек-вокалі в Наталії Могилевської та Tayanna.

Три сестри з гурту FO SHO

Зараз колектив живе на два міста – Київ і Харків. Бетті переїхала до столиці, Сіону вчиться в харківському університеті, а Маріам цьогоріч закінчила середню школу в Харкові. У планах дівчат найближчим часом повністю об'єднатися в Києві.

