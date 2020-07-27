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Jerry Heil – БЛОГЕР: слухайте саундтрек до нового серіалу FAKE

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Jerry Heil написала саундтрек до серіалу FAKE - фото 1
Jerry Heil написала саундтрек до серіалу FAKE

Новий український серіал "FAKE" стартує на Youtube Нового каналу вже 27 липня. Саундтрек до стрічки написала улюблениця молоді Jerry Heil. Слухайте пісню "БЛОГЕР" – музичну новинку!

Саундтрек БЛОГЕР до серіалу FAKE розповідає про людей, які живуть для соцмереж. Jerry Heil говорить про залежність від речей, статусу і зовнішньої оцінки – це не обов'язково про блогерів. Важливо, що це саме той трек, який започаткував усе, що ви вже чули від Яни – перша пісня її авторства для самої себе!

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Jerry Heil зазначає, що "Блогери – це нове покоління ЗМІ, більшість з яких дбають про наслідки своїх вчинків. Але рамки визначаєш тільки ти!"

Слухати онлайн пісню Jerry Heil – Блогер:

"Блогер – висміювання людей, які живуть для інстаграму. Це не обов'язково блогери! Можуть бути також люди, які надивилися на картинки лакшері життя і зійшли з розуму. Про залежність від речей, статусу і зовнішньої оцінки. З іншого боку – це висміювання стереотипу, адже я, як блогер, знаю цю кухню зсередини. І знаю, що не всі блогери такі. Багатьох справді не соромно назвати інфлюенсерами! Ці люди впливають і на позитивні зміни у світі. Тому текст цієї пісні не можна сприймати написаним чорним по білому! Це стьоб моїм голосом, але не від мого імені" – поділилася Jerry Heil про свою нову пісню, яка стала саундтреком до серіалу "FAKE".

Серіал "FAKE" – молодіжний вебсеріал, який розповідає життєву та реальну історію про юну блогерку Лізу, яка приїжджає до столиці з мрією набрати мільйон підписників у своєму Instagram. Вона хоче довести усім свою крутість, бо ж у рідній Жмеринці вона справжня зірка з 10 тисячами фоловерів.

Jerry Heil – БЛОГЕР: слухайте саундтрек до нового серіалу FAKE - фото 417771

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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