Jerry Heil – Постіль: ніжний кліп з учасником Топ-модель по-українськи

Популярна українська співачка та блогерка Jerry Heil випустила кліп на нову пісню Постіль, у якому знявся учасник шоу "Топ-модель по-українськи" Дмитро Топоринський. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Юна співачка та блогерка Jerry Heil знову потішила фанатів порцією якісної українською музики та презентувала відео на трек Постіль. Ніжний ролик одразу ж викликав шквал позитивних коментарів.

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Головну роль у кліпі зіграв Дмитро Топоринський з проекту "Топ-модель по-українськи". Відзначимо, що саму Jerry Heil вже встигли охрестити як королеву а капела через виступ на Х-фактор 9, де вона виконала багатоголосний кавер на 4 пісні Олега Винника на мелодіях світових хітів.

Jerry Heil – Постіль: дивитися новий кліп:

Jerry Heil – Постіль: текст пісні:

Без сорому, без голосу

Кричала, втікаючи з твого причалу.

І-є-у-у.

Без розсуду, без розуму

Любили. Горіли, та перегоріли.

І-є-у-у.

Приспів:

Але як же дізнатися, що буде завтра,

З ким свою постіль не розділяти,

Вірити в те, що поставив на карту,

Кому довіряти, а кому не варто?

2. Без пам`яті, на самоті

Оу! Падали каплі холодні додолу,

Швидко стікаючи тілом оголеним.

Досить! Бути тим, ким вони просять.

Приспів:

Але як же дізнатися, що буде завтра,

З ким свою постіль не розділяти,

Вірити в те, що поставив на карту,

Кому довіряти, а кому не варто?

Але це ще не кінець. Знаєш,

Ми так часто виходимо за поріг —

І лиш тоді у нас з’являються слова,

Які ми мали би сказати віч-на-віч.

Як же дізнатися, що буде завтра,

З ким свою постіль не розділяти,

Вірити в те, що поставив на карту?

Ми маємо те, чого варті.﻿

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