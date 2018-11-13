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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Jerry Heil – Постіль: ніжний кліп з учасником Топ-модель по-українськи

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Jerry Heil - Постіль: дивитися новий кліп, текст пісні - фото 1
Jerry Heil - Постіль: дивитися новий кліп, текст пісні / Karabas Live

Популярна українська співачка та блогерка Jerry Heil випустила кліп на нову пісню Постіль, у якому знявся учасник шоу "Топ-модель по-українськи" Дмитро Топоринський. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Юна співачка та блогерка Jerry Heil знову потішила фанатів порцією якісної українською музики та презентувала відео на трек Постіль. Ніжний ролик одразу ж викликав шквал позитивних коментарів.

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Головну роль у кліпі зіграв Дмитро Топоринський з проекту "Топ-модель по-українськи". Відзначимо, що саму Jerry Heil вже встигли охрестити як королеву а капела через виступ на Х-фактор 9, де вона виконала багатоголосний кавер на 4 пісні Олега Винника на мелодіях світових хітів.

Jerry Heil Постіль: дивитися новий кліп:

Jerry Heil Постіль: текст пісні:

Без сорому, без голосу
Кричала, втікаючи з твого причалу.
І-є-у-у.
Без розсуду, без розуму
Любили. Горіли, та перегоріли.
І-є-у-у.

Приспів:
Але як же дізнатися, що буде завтра,
З ким свою постіль не розділяти,
Вірити в те, що поставив на карту,
Кому довіряти, а кому не варто?

2. Без пам`яті, на самоті
Оу! Падали каплі холодні додолу,
Швидко стікаючи тілом оголеним.
Досить! Бути тим, ким вони просять.

Приспів:
Але як же дізнатися, що буде завтра,
З ким свою постіль не розділяти,
Вірити в те, що поставив на карту,
Кому довіряти, а кому не варто?

Але це ще не кінець. Знаєш,
Ми так часто виходимо за поріг —
І лиш тоді у нас з’являються слова,
Які ми мали би сказати віч-на-віч.

Як же дізнатися, що буде завтра,
З ким свою постіль не розділяти,
Вірити в те, що поставив на карту?
Ми маємо те, чого варті.﻿

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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