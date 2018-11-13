ONUKA – Хащі: слухати онлайн новинку, текст пісні

Популярний український гурт ONUKA презентував нову нестандартну пісню Хащі. Зацініть новинку онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Гурт ONUKA вкотре потішив фанатів зовсім нетиповою для України композицією Хащі. Новий трек нагадує за звучанням трек "Vidlik", чим викликав захват серед прихильників.

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"Хащі – у моєму розумінні – це провалля, безпросвітна безодня. Їх хотілося б обійти, оминути. Але чим далі йдеш по життю, тим частіше ловиш себе на думці – куди не глянь, лише одні хащі", – відзначає лідер електрогурту Ната Жижченко.

ONUKA – Хащі, слухати онлайн новинку:

ONUKA – Хащі, текст пісні:

Ліворуч - праворуч

Лише одні ХАЩІ

Далеко і поруч

Лише одні ХАЩІ

Навколо по колу

Лише одні ХАЩІ

Знову і знову

Лише одні ХАЩІ

Часи не обирають

В них живуть та помирають

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