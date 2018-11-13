Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

ONUKA – Хащі: слухати онлайн новинку, текст пісні

  • 261
ONUKA – Хащі: слухати онлайн пісню - фото 1
ONUKA – Хащі: слухати онлайн пісню / vogue.ua

Популярний український гурт ONUKA презентував нову нестандартну пісню Хащі. Зацініть новинку онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Гурт ONUKA вкотре потішив фанатів зовсім нетиповою для України композицією Хащі. Новий трек нагадує за звучанням трек "Vidlik", чим викликав захват серед прихильників.

І ще: Время и Стекло – Песня про лицо: новий хіт, який змусить вас танцювати

"Хащі – у моєму розумінні – це провалля, безпросвітна безодня. Їх хотілося б обійти, оминути. Але чим далі йдеш по життю, тим частіше ловиш себе на думці – куди не глянь, лише одні хащі", – відзначає лідер електрогурту Ната Жижченко.

ONUKA – Хащі, слухати онлайн новинку:

ONUKA – Хащі, текст пісні:

Ліворуч - праворуч
Лише одні ХАЩІ
Далеко і поруч
Лише одні ХАЩІ
Навколо по колу
Лише одні ХАЩІ
Знову і знову
Лише одні ХАЩІ

Часи не обирають
В них живуть та помирають

Читайте також: Заряджайся драйвом! Плейлист свіжих рок-пісень листопада

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5888
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1463
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811794
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини ONUKA