Jerry Heil – НІНА ДОНТ СТРЕС: слухайте новий карантинний хіт

Популярна співачка Jerry Heil випустила новеньку пісню "Ніна донт стрес", у якій знову не обійшлось без мемів та навіть гречки. Слухай свіжий хіт онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Юна зірка Jerry Heil (Яна Шемаєва) навіть в самоізоляції не припиняє тішити шанувальників свіжими треками. Цього разу дівчина презентувала ще одну життєву пісню "Ніна донт стрес", для якої зняла кумедне лірик-відео. Якщо раніше фани звикли бачити Яну в "телевізорі", то тепер вона прикрашає пачку гречки.

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Як відзначили коментатори, вірусний хіт нагадує поєднання Богемної рапсодії та Мамма Мії, тому точно змусить вас намугикувати пісню щонайменше до кінця карантину. Заряджайтесь крутим настроєм та слухайте новинку від Jerry Heil.

Jerry Heil – НІНА ДОНТ СТРЕС, дивитись кліп онлайн:

Текст пісні Jerry Heil – НІНА ДОНТ СТРЕС:

Ніна, донт стрес!

Ніна, донт стрес!

Донт стрес, донт стрес, Ніна!

Донт стрес, донт стрес, Ніна!

Донт стрес!

Це Ніна скупила усю гречку в магазинах,

Така вже людина, на все є причина!

Це Ніна, у неї усе є, нема мужчини,

А тут ще й весна зі своїм карантином!

Йой! Най буде! Що скажуть люди?

Йой! Най буде! Ніна рідне сердечко

Шукає в черзі по гречку! По гречку!

Приспів:

Ніна, донт стрес!

Ніна, донт стрес!

Просто твій Аль Пачіно з Алі Експрес!

Донт стрес, донт стрес, Ніна!

Просто твій Аль Пачіно мейд ін Чіна!

Це Ніна, завжди жила в режимі дім-робота,

І рідні не знають, ні де ти, ні хто ти.

Це Ніна, не вірить в Бога, але вірить в казку,

І йде за любов помолитись на Пасху!

Йой! Най буде! Що скажуть люди?

Йой! Най буде! Ніна рідне сердечко

Шукає в черзі по гречку! По гречку!

Приспів (двічі)

Ніна, донт стрес!

Ніна, донт стрес!

Донт стрес, донт стрес, Ніна!

Просто сиди вдома і не виходь,

Бо карантин!

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