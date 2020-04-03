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Baby I'm ok: KAZKA випустила спільний хіт з Kadebostany – дивіться кліп
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Український гурт KAZKA представив свою нову пісню, записану в колаборації зі швейцарською групою Kadebostany. Слухайте трек та дивіться кліп "Baby I'm ok"!
"Ми щасливі нарешті поділитися однією з найулюбленіших наших пісень KAZKA та показати вам відеороботу, яку навесні створила команда Kadebostany у сонячному Стамбулі", – поділились учасники українського гурту. Новинка "Baby I'm ok" ввійшла в мініальбом Kadebostany – DRAMA. Дивіться кліп:
Відзначимо, що Kadebostany були спеціальними гостями на концерті KAZKA в Києві^
Це цікаво: Потужний кліп THE HARDKISS – Гора
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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