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Baby I'm ok: KAZKA випустила спільний хіт з Kadebostany – дивіться кліп

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Солісти гуртів KAZKA та Kadebostany - фото 1
Солісти гуртів KAZKA та Kadebostany

Український гурт KAZKA представив свою нову пісню, записану в колаборації зі швейцарською групою Kadebostany. Слухайте трек та дивіться кліп "Baby I'm ok"!

"Ми щасливі нарешті поділитися однією з найулюбленіших наших пісень KAZKA та показати вам відеороботу, яку навесні створила команда Kadebostany у сонячному Стамбулі", – поділились учасники українського гурту. Новинка "Baby I'm ok" ввійшла в мініальбом Kadebostany – DRAMA. Дивіться кліп:

Відзначимо, що Kadebostany були спеціальними гостями на концерті KAZKA в Києві^

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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