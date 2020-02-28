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Йдіть в ср*ку: Хливнюк відповів на чутки про розлучення з дружиною

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Андрій Хливнюк - фото 1
Андрій Хливнюк / politeka

Фронтмен популярного українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк прокоментував чутки про розлучення з дружиною.

Ролик з інтерв'ю музиканта з'явився на Telegram-каналі Особливе з Соломією.

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Музикант неохоче розповів про своє особисте життя. На питання про те, чи дійсно він розлучається з дружиною, Хливнюк відповів "Так це, блін, не ваша справа, друзі мої". Музикант дав зрозуміти, що він використав би грубіші слова, щоб описати своє невдоволення втручанням в особисте життя. Співак закликав не приносити роботу додому, і не "тягнути домашні справи на роботу".

Завершив музикант свою відповідь фразою "Ну тоді йдіть в ср*ку".

Андрій Хливнюк та Ганна Копилова одружилися у 2010 році й мають двох дітей. За чутками, пара уже майже пів року, як не живе разом. Саме Ганна нібито ухвалила рішення піти з родини.

Ганна Копилова з дітьми - фото 389110
Ганна Копилова з дітьми / life.pravda.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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