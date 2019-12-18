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JBL анонсувала безпровідні навушники, які не потребують зарядки
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Компанія Harman International Industries (належить Samsung Electronics) представила революційні безпровідні навушники JBL Reflect Eternal. Їхня особливість полягає в тому, що вони самі себе заряджають!
Гарнітура JBL Reflect Eternal оснащена батареєю місткістю 700 мАг, яка забезпечує до 24 годин відтворення без підзарядки.
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Навушники заряджаються за допомогою вбудованих сонячних панелей, завдяки чому їх можна використовувати необмежену кількість годин на вулиці.
Виробник стверджує, що 1,5 години прогулянок на вулиці збільшать час використання до 68 годин, 2 години – до 168 годин, а 2,5 години на відкритому повітрі забезпечать необмежений час роботи гаджета.
Крім того, навушники оснащені роз'ємом USB-C з підтримкою швидкої зарядки.
Зараз JBL проводить краудфандингову кампанію на Indiegogo. Виробник обіцяє доставити навушники першим покупцям, які заплатили зараз $ 99, у жовтні 2020 року.
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