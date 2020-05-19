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Ізраїльські інженери розробили медичну маску, через яку можна їсти

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Ізраїльські інженери розробили медичну маску, через яку можна їсти - фото 1

Фахівці з ізраїльської компанії Avtipus Patents and Inventions розробили медичну маску з механізмом, який відкриває і закриває отвір в масці. За допомогою такого пристрою розробники пропонують їсти у громадських місцях.

Через маску можна спокійно їсти тверду їжу, а ось з соусами або морозивом не так все просто. Зате людина, яка одягнула маску, може уявити себе Пакманом з однойменної гри. Представники компанії вже готуються до отримання патенту на маску, а через кілька місяців планують продавати її приблизно по три долари.

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"Маску можна відкрити механічно, тобто через дистанційне керування, або автоматично: піднесіть виделку – і отвір відкриється сам. Так ніщо не завадить вам насолоджуватися улюбленою їжею. Якщо хочете, щоб маска закрилася, – просто приберіть виделку від обличчя. Тепер і ви, і люди навколо знову захищені від вірусу", – сказав на презентації пристрою Асаф Гітеліс, віцепрезидент компанії.

Ізраїльські інженери розробили медичну маску, через яку можна їсти - фото 404832

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Джерело: reuters
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