Сексизм чи зручність? Експерти розповіли, чому у голосових помічників жіночі голоси

Голосові помічники зазвичай мають жіночі голоси, і ось чому

Якось так повелося, що більшість голосів, які ми асоціюємо з безликим штучним інтелектом, жіночі. У першу чергу мова про голосових помічників Siri та Alexa, але, якщо задуматися, навіть автоматичні команди в телефоні, банкоматі або де б то не було рідко вимовляє глибокий баритон.

Автори видання PG Mag розглянули питання гендерних стереотипів у сфері штучного інтелекту і звернулися до виробників. Їх зацікавив один момент: чому більшість голосів належать саме представницям прекрасної половини людства.

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Прессекретар Amazon сказав, що голос для Алекси вибирався методом сліпого тестування. І жіночий голос набрав більшість голосів.

У Microsoft відповіли, що жіночий голос втілив в собі якості, які користувач очікує від цифрового помічника, – "заслуговує на довіру", "прагне допомогти", "щирий". Також у Microsoft вважають, що жіночий голос звучить приємніше і подобається всім: і чоловікам, і жінкам, і дітям.

Але, як би не хотів хтось зв'язати цю особливість з тим, що жінки частіше посідають нижчі адміністративні посади в офісі, причина криється в іншому. І її розкрили в Google. Як розповів журналістам прессекретар компанії, при розробці Google Assistant йому планували запропонувати як чоловічі, так і жіночі варіанти голосу, але зіткнулися зі складнощами чисто технічного характеру. Виявилося, що системи перетворення тексту в мову навчалися в основному на жіночих голосах.

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Також у Google пояснили, що жіноча вимова простіша для сприйняття: жінки чіткіше вимовляють голосні звуки і тон жіночого голосу простіше зрозуміти.

Проте в деяких голосових помічників, наприклад, в Siri, розробники все ж додали опцію чоловічого голосу, і користувачі самі можуть вибирати, від чиєї особи до них звертатиметься помічник. Але виявилося, що більшість все ж хочуть, щоб Siri була жіночої статі.

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