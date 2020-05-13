Ентузіаст зробив скейтборд за допомогою дорожезних коліщат для Mac Pro: епічне відео

Компанія Apple представила не лише оновлений комп'ютер Mac Pro, а й коліщатка, які дозволяють зробити пристрій мобільним. Єдине, що засмутило користувачів – відсутність фіксаторів, через що ПК може самовільно кататися квартирою, якщо підлога не надто рівна.

Підозрюємо, що не надто досконала конструкція надихнула ентузіастів з каналу Braille Skateboarding створити скейтборд, який їздитиме завдяки коліщаткам Mac Pro Wheels, які коштують 699 доларів США.

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Інструкцію зі збірки можна подивитися на YouTube-каналі Braille Skateboarding. Креативна команда показала, що коліщата для Mac Pro, у принципі, можуть згодитися і для скейта.

Щоправда, однією з проблем такого рішення є те, що коліщатка повертаються навколо своєї осі на 360 градусів, і це робить скейт некерованим. Втім, виправити ситуацію можна за допомогою стандартних кріплень для звичайних коліщаток, які фіксують Mac Pro Wheels в одному напрямку.

До слова, близько тижня тому подібний експеримент влаштував інший YouTube-блогер, Unbox Therapy. Правда, він використовував бічну панель від Mac Pro разом з коліщатками для свого скейта. Але вийшло теж вельми оригінально.

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