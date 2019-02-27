Brunettes Shoot Blondes заявили, що не поїдуть на Євробачення 2019

Гурт Brunettes Shoot Blondes, який посів четверте місце у фіналі Нацвідбору, відмовився від участі в Євробаченні 2019. Музиканти заявили, що не представлятимуть Україну в Тель-Авіві, навіть якщо їм запропонує Суспільне.

У повідомленні Brunettes Shoot Blondes йдеться, що музикантам ще не надходила пропозиція їхати на Євробачення 2019 замість MARUV. Володарі другого й третього місця в Нацвідборі – гурти Freedom Jazz і KAZKA відповідно – теж відмовилися брати участь у міжнародному конкурсі. Відтак, хлопці вирішили піти на випередження й одразу оприлюднити свою позицію.

Нам надходить багато повідомлень з питанням – чи виходила сьогодні НСТУ на зв'язок з Brunettes Shoot Blondes. Хочемо заздалегідь повідомити: якщо нам надійде пропозиція щодо участі у Євробаченні-2019, ми її відхилимо. Наш гурт не перемагав у Нацвідборі, ця поїздка не наша. Шанувальників просимо зрозуміти наше рішення – ми маємо багато інших майданчиків для зустрічі з вами! – написали музиканти.

Відзначимо, що їхати на Євробачення 2019 відмовилися вже четверо фіналістів з шести. Хто ж представить Україну чи ми взагалі пропустимо конкурс – вирішить Суспільний мовник.

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