Іванка Трамп показала, який верхній одяг зараз у моді

Іванка Трамп у рамках передвиборчої кампанії свого батька виступила ще на одному мітингу в торгово-виставковому центрі в штаті Айова.

Політик продемонструвала новий стильний лук. Вона з'явилася перед прихильниками Трампа в дуже милому жакеті бежевого кольору, з чорними вставками на манжетах, з чорною окантовкою на лацкані і кишенях, а також з чорними ґудзиками.

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Кокетливості образу додав чорний пояс-бант на талії. Під жакетом був чорний топ. Свій лук вона доповнила чорними брюками. Акуратне хвилясте укладання, золоте делікатне намисто і макіяж з пишними віями і помадою темного кольору троянди завершили аутфіт Іванки.

А на мітингу у Вашингтоні Трамп постала в ніжному образі. На ній було елегантне пальто кольору вівсянки з милими ґудзиками, кремова водолазка і біла спідниця-олівець.

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