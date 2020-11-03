Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

Іванка Трамп показала, який верхній одяг зараз у моді

  • 28
Іванка Трамп - фото 1
Іванка Трамп / Associated Press

Іванка Трамп у рамках передвиборчої кампанії свого батька виступила ще на одному мітингу в торгово-виставковому центрі в штаті Айова.

Політик продемонструвала новий стильний лук. Вона з'явилася перед прихильниками Трампа в дуже милому жакеті бежевого кольору, з чорними вставками на манжетах, з чорною окантовкою на лацкані і кишенях, а також з чорними ґудзиками.

І ще: Меланія та Іванка Трамп з'явилися на дебатах у строгих образах

Кокетливості образу додав чорний пояс-бант на талії. Під жакетом був чорний топ. Свій лук вона доповнила чорними брюками. Акуратне хвилясте укладання, золоте делікатне намисто і макіяж з пишними віями і помадою темного кольору троянди завершили аутфіт Іванки.

Іванка Трамп показала, який верхній одяг зараз у моді - фото 433349

Іванка Трамп показала, який верхній одяг зараз у моді - фото 433351

А на мітингу у Вашингтоні Трамп постала в ніжному образі. На ній було елегантне пальто кольору вівсянки з милими ґудзиками, кремова водолазка і біла спідниця-олівець.

Іванка Трамп показала, який верхній одяг зараз у моді - фото 433350

Це цікаво: Вибори у США: британець поставив мільйон фунтів на перемогу Байдена

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Sigma mobile X-TREME PQ20: огляд найзахищенішого бюджетника на ринку
  • Вчора, 12:14
  • 171
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 01 листопада, 16:22
  • 556
Діана пробивається сама: Вакарчук уперше розповів про свою дорослу доньку
  • 30 жовтня, 17:41
  • 533
Загрузка...
Новини