Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Меланія та Іванка Трамп з'явилися на дебатах у строгих образах

  • 21
Меланія та Іванка - фото 1
Меланія та Іванка / gettyimages

Меланія Трамп на президентських дебатах, що відбулися минулої ночі, з'явилася в елегантному смугастому костюмі від Dolce & Gabbana. Не відставала і дочка президента, Іванка, яка для важливої ​​події обрала молочний наряд від Gabriela Hearst.

Так, 50-річна Меланія наділа брюки і піджак від відомого італійського бренду, вартістю 3340 доларів. Свій образ вона доповнила білою сорочкою з коміром і темно-синіми туфлями від Christian Louboutin за 695 доларів.

І ще: Дональд Трамп витратив 70 тисяч доларів на укладку

Іванка Трамп вибрала повністю протилежний за колірною гамою лук: це кремовий блейзер від американського бренду Gabriela Hearst за 3210 доларів і класичні брюки в тон. В цілому аутфіт Іванки лаконічний: піджак без лацканів і ґудзиків, штани з ідеальними стрілками, пряме волосся, світлі босоніжки і сумка Chanel.

Примітно, що сама Габріела в цьому році отримала премію Найкращий дизайнер жіночого одягу. Вона також прихильниця екологічності у виробництві одягу, тому створює речі з вторсировини.

Меланія та Іванка Трамп з'явилися на дебатах у строгих образах - фото 428266

Меланія та Іванка Трамп з'явилися на дебатах у строгих образах - фото 428267

Це цікаво: Іванка Трамп підкреслила фігуру смарагдовою сукнею з бантом-краваткою

Джерело: huffingtonpost
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чому Pixel 5 – найбільше розчарування на ринку смартфонів у 2020 році
  • 30 вересня, 14:53
  • 1048
Як би звучали сучасні хіти у стилі 80-х: ремікси популярних пісень
  • 30 вересня, 17:15
  • 200
Привітання з Днем вчителя 2020: побажання від учнів і батьків українською
  • 23 вересня, 14:30
  • 77016
Загрузка...
Новини