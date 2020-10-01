Меланія та Іванка Трамп з'явилися на дебатах у строгих образах

Меланія Трамп на президентських дебатах, що відбулися минулої ночі, з'явилася в елегантному смугастому костюмі від Dolce & Gabbana. Не відставала і дочка президента, Іванка, яка для важливої ​​події обрала молочний наряд від Gabriela Hearst.

Так, 50-річна Меланія наділа брюки і піджак від відомого італійського бренду, вартістю 3340 доларів. Свій образ вона доповнила білою сорочкою з коміром і темно-синіми туфлями від Christian Louboutin за 695 доларів.

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Іванка Трамп вибрала повністю протилежний за колірною гамою лук: це кремовий блейзер від американського бренду Gabriela Hearst за 3210 доларів і класичні брюки в тон. В цілому аутфіт Іванки лаконічний: піджак без лацканів і ґудзиків, штани з ідеальними стрілками, пряме волосся, світлі босоніжки і сумка Chanel.

Примітно, що сама Габріела в цьому році отримала премію Найкращий дизайнер жіночого одягу. Вона також прихильниця екологічності у виробництві одягу, тому створює речі з вторсировини.

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