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Вибори у США: британець поставив мільйон фунтів на перемогу Байдена

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Вибори у США: британець поставив мільйон фунтів на перемогу Байдена - фото 1

Невідомий британець поставив 1 мільйон фунтів стерлінгів на перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на виборах президента США. Відповідну ставку зафіксувала британська букмекерська контора Betfair.

Ставка майже вдвічі перевищила попередній рекорд для політичних подій: у 2016 році клієнт Betfair поставив 555 тисяч Фунтів на перемогу Дональда Трампа. Той, хто зробив нову ставку в разі перемоги Байдена на виборах отримає 1,54 мільйона фунтів.

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Відзначається, що це найбільша для букмекерів ставка на перемогу політика і третя найбільша ставка в принципі.

Ставки на результати виборів у США стали популярними у Великобританії на тлі відсутності великих спортивних заходів через пандемію коронавірусу. Букмекери приймали ставки в тому числі на номінації кандидатів від партій.

Вибори у США: британець поставив мільйон фунтів на перемогу Байдена - фото 433291

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Джерело: cnn
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