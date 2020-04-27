Тіна Кароль і Dan Balan представили спільну пісню у фіналі Голосу: романтичне відео

Тренери шоу десятого ювілейного сезону "Голосу країни" Тіна Кароль та Dan Balan представили нову спільну пісню "Помнишь". У суперфіналі шоу артисти вразили чуттєвим перформенсом, знятим у домі співачки. Дивіться відео!

Упродовж двох сезонів шоу "Голос країни 2020" шанувальники підозрювали зіркових тренерів Dan Balan та Тіну Кароль у романі. Артисти часто проявляли почуття один до одного: починаючи від ревності й закінчуючи ніжністю. Кульмінацією їхніх стосунків стало виконання нової спільної пісні "Помнишь", автором якої є Dan Balan.

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У суперфіналі 10 сезону "Голосу", який проходив в умовах карантину, глядачам показали чуттєве відео, записане напередодні в будинку Тіни Кароль. Протягом виконання у кадрі також з'являлися романтичні епізоди, які показували емоції та почуття тренерів шоу у різних ефірах "Голосу країни".

Дивитись онлайн романтичне відео Dan Balan та Тіна Кароль – "Помнишь":

Те, що нову пісню артисти виконували в спальні Тіни, спровокувало чергову хвилю чуток про їхні стосунки. Навіть ведучі шоу Катерина Осадча та Юрій Горбунов припустили, що тренери "Голосу" разом проводять карантин. Сподіваємось, після закінчення шоу стане відомо, чи справді Дан і Тіна закохані.

Нагадаємо, що після попереднього сезону "Голосу" виконавці записали дуетну композицію "Домой". Лірична пісня підкорила меломанів та особливо шанувальників обох зірок:

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