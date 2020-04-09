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Тимчасовий релакс: IVAN NAVI зняв крутий карантинний кліп, який зробить ваш день
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Якщо ви думаєте, що під час карантину ваші улюблені виконавці байдикують та дивляться серіали, то, мабуть, не помиляєтесь. Утім, це не єдині заняття, за якими їх можна застати. Так, популярний співак IVAN NAVI зняв карантинну версію свого хіта "Тимчасовий релакс". Дивіться на Радіо МАКСИМУМ!
Наша планета нарешті взяла тимчасовий релакс, аби відновитися для наступних поколінь. А ті, хто зараз чемно сидить вдома, перетворився на справжніх супергероїв. Одним із них є український співак IVAN NAVI, який зняв відео для свого запального хіта "Тимчасовий релакс".
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Історія відеороботи дуже проста та водночас крута: заглянути у вікна до музикантів, аби глянути, чим же вони займаються. Виявляється, у їхньому розпорядження усілякі непристойності музичного характеру.
"Майже 2 мільйони прослуховувань пісні "Тимчасовий релакс" лише на нашому офіційному Youtube каналі. Я співав її на найбільших фестивалях і сценах України, а відео на неї ми зняли вдома – се ля ві. В цьому швидкому світі ми всі хотіли тимчасового релаксу й отримали його зараз сповна. Слухайте хорошу музику і залишайтесь вдома. Пам’ятайте, що це все тимчасово!", – розповів IVAN NAVI.
IVAN NAVI – Тимчасовий релакс, дивіться карантинну версію хіта:
Режисером відео став Володимир Шурубура. Процес "від ідеї до реалізації" зайняв 24 години. Впродовж зйомок відео Ivan NAVI випрасував три футболки і дві пари штанів. За музикантами підглядав радіоведучий Віталій Сиротяк.
Так, прізвище продюсера Ivan NAVI – Великий, Андрій Великий. Сусіди жаліються, що барабанщик ще й досі грає на балконі. А от доля дрона поки залишається невідомою. Тож, якщо побачите його у своєму вікні – обов’язково напишіть в інстаграм IVAN NAVI. Детально роздивитись дрон можна на відео.
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