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У якому вигляді треба залишати номер, коли їдете з готелю
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У покоївок накопичилося купу претензій до відвідувачів готелів, які виїжджають з номерів. Business Insider склав повний перелік їхніх вимог.
Наприклад, мешканці залишають на дверях табличку з написом "не турбувати", через яку прибиральниці не можуть розпочати роботу, хоча номер уже вільний.
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Він міг би бути готовий для нових мешканців набагато раніше, але доводиться чекати розрахункової години, щоб отримати дозвіл увійти всередину. Покоївки категорично проти заправлених ліжок – бажаючи допомогти, мешканці збивають їх з пантелику. Можна подумати, що постіллю не користувалися і білизну міняти не потрібно. Краще зняти підковдри і разом з рушниками скласти їх на підлозі.
Сміття теж бажано складати в одному місці, а не розкидати по номеру. Якщо доводиться використовувати шприци для введення ліків, на голки потрібно надягати захисні ковпачки і в такому вигляді викидати у відро для сміття. З надокучливих неприємностей співробітники готелю назвали необхідність відмивати раковину від фарби для волосся.
Чайові – це, звичайно, приємно, але є й інший спосіб потішити покоївок. У холодильнику можна залишити для них пляшку води або морозиво. Але не забудьте в такому випадку підписати, що це саме подяка для покоївок.
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