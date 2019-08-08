У якому вигляді треба залишати номер, коли їдете з готелю

У покоївок накопичилося купу претензій до відвідувачів готелів, які виїжджають з номерів. Business Insider склав повний перелік їхніх вимог.

Наприклад, мешканці залишають на дверях табличку з написом "не турбувати", через яку прибиральниці не можуть розпочати роботу, хоча номер уже вільний.

І ще: Такого ми ще не бачили: ТОП незвичних речей, забутих у готелях

Він міг би бути готовий для нових мешканців набагато раніше, але доводиться чекати розрахункової години, щоб отримати дозвіл увійти всередину. Покоївки категорично проти заправлених ліжок – бажаючи допомогти, мешканці збивають їх з пантелику. Можна подумати, що постіллю не користувалися і білизну міняти не потрібно. Краще зняти підковдри і разом з рушниками скласти їх на підлозі.

Сміття теж бажано складати в одному місці, а не розкидати по номеру. Якщо доводиться використовувати шприци для введення ліків, на голки потрібно надягати захисні ковпачки і в такому вигляді викидати у відро для сміття. З надокучливих неприємностей співробітники готелю назвали необхідність відмивати раковину від фарби для волосся.

Чайові – це, звичайно, приємно, але є й інший спосіб потішити покоївок. У холодильнику можна залишити для них пляшку води або морозиво. Але не забудьте в такому випадку підписати, що це саме подяка для покоївок.

Читайте також: Які речі можна цілком законно забрати собі з готелю