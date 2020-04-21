Італійський футбольний клуб створив форму по малюнку шестирічного вболівальника

Італійський футбольний клуб "Пескара" створив форму на основі малюнка юного вболівальника. Зображення нової ігрової футболки опубліковано в Twitter команди.

Італійський клуб "Пескара" презентував дизайн нового комплекту форми. Футболка прикрашена веселкою і дельфіном – символом клубу. Дизайн футболки розробив шестирічний уболівальник команди Луїджі Д'Агостіно. Він переміг у конкурсі, який проводився офіційним сайтом клубу.

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Questa splendida maglia disegnata dal piccolo #Luigi è stata la più votata nel contest "Disegna la maglia Special del Delfino".



Verrà prodotta da @ErreaOfficial, venduta al pubblico e utilizzata dai giocatori #BiancAzzurri



Complimenti a tutti i partecipanti pic.twitter.com/NBpYjU3uqC — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) April 19, 2020

Так, раніше "Пескара" оголосила конкурс, за умовами якого кожен бажаючий міг надіслати ескіз майбутньої форми. Він був влаштований для розваги уболівальників під час пандемії коронавірусу. На адресу клубу надійшли сотні робіт, а перемогу здобув шестирічний фанат. Компанія з виробництва форми для футболістів клубу вже пообіцяла, що створить форму по малюнку переможця.

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