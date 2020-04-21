Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Італійський футбольний клуб створив форму по малюнку шестирічного вболівальника

  • 31
Італійський футбольний клуб створив форму по малюнку шестирічного вболівальника - фото 1

Італійський футбольний клуб "Пескара" створив форму на основі малюнка юного вболівальника. Зображення нової ігрової футболки опубліковано в Twitter команди.

Італійський клуб "Пескара" презентував дизайн нового комплекту форми. Футболка прикрашена веселкою і дельфіном – символом клубу. Дизайн футболки розробив шестирічний уболівальник команди Луїджі Д'Агостіно. Він переміг у конкурсі, який проводився офіційним сайтом клубу.

І ще: Названо ім'я найшвидшого футболіста у світі

Так, раніше "Пескара" оголосила конкурс, за умовами якого кожен бажаючий міг надіслати ескіз майбутньої форми. Він був влаштований для розваги уболівальників під час пандемії коронавірусу. На адресу клубу надійшли сотні робіт, а перемогу здобув шестирічний фанат. Компанія з виробництва форми для футболістів клубу вже пообіцяла, що створить форму по малюнку переможця.

Дивіться також: У мережі згадали найкурйозніший гол в історії футболу, який забили 16 років тому: відео

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
  • 10 квітня, 13:00
  • 1744
Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)
  • 19 квітня, 17:25
  • 1959
Як українські зірки святкують Великдень 2020: святкові фото з паскою
  • 19 квітня, 15:49
  • 1335
Загрузка...
Новини