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Італійський футбольний клуб створив форму по малюнку шестирічного вболівальника
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Італійський футбольний клуб "Пескара" створив форму на основі малюнка юного вболівальника. Зображення нової ігрової футболки опубліковано в Twitter команди.
Італійський клуб "Пескара" презентував дизайн нового комплекту форми. Футболка прикрашена веселкою і дельфіном – символом клубу. Дизайн футболки розробив шестирічний уболівальник команди Луїджі Д'Агостіно. Він переміг у конкурсі, який проводився офіційним сайтом клубу.
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Так, раніше "Пескара" оголосила конкурс, за умовами якого кожен бажаючий міг надіслати ескіз майбутньої форми. Він був влаштований для розваги уболівальників під час пандемії коронавірусу. На адресу клубу надійшли сотні робіт, а перемогу здобув шестирічний фанат. Компанія з виробництва форми для футболістів клубу вже пообіцяла, що створить форму по малюнку переможця.
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