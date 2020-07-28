Історія, яка вражає: незрячий канадієць прозрів і відразу ж купив собі Chevrolet Corvette

Мешканець канадської провінції Альберта Майк Щікеровскі все життя мріяв водити, однак йому заважав вроджений дефект зору. Вилікуватися йому вдалося тільки у 44 роки, і він відразу ж отримав права і придбав бажаний автомобіль – Chevrolet Corvette.

Щікеровскі народився з ністагмом – патологією, яка викликає мимовільні коливальні рухи очей високої частоти. Число коливань сягала кілька сотень на хвилину, через що канадець не міг сфокусувати погляд і бачив світ розмитим. Два роки тому він погодився на експериментальну операцію в Каліфорнії, яка відновила його зір.

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Позбувшись від недуги, Щікеровскі відразу ж отримав права, склавши іспити з першої спроби, і придбав жовтий Chevrolet Corvette C7 Grand Sport. Спорткар ділить кузов, підвіску і аеродинамічний обвіс з трековим Z06 і оснащується 6,8-літровим атмосферним V8 від Stingray, що видає 466 кінських сил.

Знайомі намагалися відрадити канадця від покупки спорткара, відзначаючи, що логічніше було б вибрати недорогий пікап, але Щікеровскі був непохитний. Купивши Corvette, він провів всю зиму в гаражі: разом з другом він зняв зі спорткара кузовні панелі і зайнявся доопрацюванням як зовнішності, так і "начинки" автомобіля. Найпомітнішим нововведенням стали вертикальні двері а-ля Lamborghini.

Ця історія надихає кожного з нас мріяти та упевнено іти назустріч втіленню своєї мрії. Не здавайтесь і боріться до кінця!

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