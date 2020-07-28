Як поїде автомобіль, якщо його повністю позбавити підвіски: божевільний експеримент

Команда ютуберів з Нідерландів, яка добре розбирається в машинах і періодично проводить шалені експерименти з їхньою участю, вирішила з'ясувати, що буде якщо автомобіль повністю позбавити ходу підвіски.

Для цього ентузіасти взяли старий універсал Ford Focus і зробили так, щоб він взагалі не міг поглинати будь-які нерівності на дорозі. З нього зняли амортизатори і пружини, а на їхнє місце приварили кілька нерухомих трубок. Завдяки цьому підвіска вийшла "кам'яна" – вона застигла у фіксованій точці без можливості підійматися або опускатися.

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Після цього автомобіль відправили на бездоріжжя, де йому очікувано довелося несолодко. Чим закінчилася вся ця затія, можна побачити у відео:

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