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Викрасти за 60 секунд: Ford Mustang з культового фільму продають за 10 мільйонів гривень

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Культовий Ford Mustang виставили на продаж - фото 1
Культовий Ford Mustang виставили на продаж

Дилерський центр Al Ain Class Motors, розташований у Дубаї, виставив на продаж Ford Mustang, побудований для фільму "Викрасти за 60 секунд". Усього для блокбастера з Ніколасом Кейджем і Анджеліною Джолі у головних ролях було створено 11 екземплярів "Елеонор". При цьому тільки три з них були на ходу.

Над модифікацією Mustang 1967 року працювала компанія Cinema Vehicle Services. Культовий фастбек зазнав змін як зовнішності, так і технічної складової: Mustang оснастили особливим капотом, парою круглих фар по центру і заниженою підвіскою. На передній панелі є автограф Керролла Шелбі і табличка з назвою фільму, яким також прикрашені приладова панель і підлокітник між передніми сидіннями.

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Оригінальний 5,8-літровий двигун V8 оснастили системою закису азоту, що збільшує потужність. Віддача двигуна, що працює у тандемі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач Tremec, становить 650 кінських сил.

Викрасти за 60 секунд: Ford Mustang з культового фільму продають за 10 мільйонів гривень - фото 417739
Викрасти за 60 секунд: Ford Mustang з культового фільму продають за 10 мільйонів гривень - фото 417744
Викрасти за 60 секунд: Ford Mustang з культового фільму продають за 10 мільйонів гривень - фото 417743
Викрасти за 60 секунд: Ford Mustang з культового фільму продають за 10 мільйонів гривень - фото 417742

Вартість "Мустанга" – 1,3 мільйона дирхамів (майже 10 мільйонів гривень за поточним курсом). На початку року аукціонний дім Mecum продав ще одну "Елеонор" за 852,5 тисячі доларів.

Викрасти за 60 секунд: Ford Mustang з культового фільму продають за 10 мільйонів гривень - фото 417740
Викрасти за 60 секунд: Ford Mustang з культового фільму продають за 10 мільйонів гривень - фото 417741
Викрасти за 60 секунд: Ford Mustang з культового фільму продають за 10 мільйонів гривень - фото 417737
Викрасти за 60 секунд: Ford Mustang з культового фільму продають за 10 мільйонів гривень - фото 417738

Минулого тижня на торгах Mecum нового господаря знайшов Ford Mustang Shelby GT350R британського гонщика Кена Майлза. Маслкар пішов з молотка за 3,85 мільйона доларів, що зробило його найдорожчим Mustang з-поміж тих, які колись продавалися на аукціоні.

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Джерело: Ala In Class
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