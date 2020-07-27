Викрасти за 60 секунд: Ford Mustang з культового фільму продають за 10 мільйонів гривень

Дилерський центр Al Ain Class Motors, розташований у Дубаї, виставив на продаж Ford Mustang, побудований для фільму "Викрасти за 60 секунд". Усього для блокбастера з Ніколасом Кейджем і Анджеліною Джолі у головних ролях було створено 11 екземплярів "Елеонор". При цьому тільки три з них були на ходу.

Над модифікацією Mustang 1967 року працювала компанія Cinema Vehicle Services. Культовий фастбек зазнав змін як зовнішності, так і технічної складової: Mustang оснастили особливим капотом, парою круглих фар по центру і заниженою підвіскою. На передній панелі є автограф Керролла Шелбі і табличка з назвою фільму, яким також прикрашені приладова панель і підлокітник між передніми сидіннями.

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Оригінальний 5,8-літровий двигун V8 оснастили системою закису азоту, що збільшує потужність. Віддача двигуна, що працює у тандемі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач Tremec, становить 650 кінських сил.

Вартість "Мустанга" – 1,3 мільйона дирхамів (майже 10 мільйонів гривень за поточним курсом). На початку року аукціонний дім Mecum продав ще одну "Елеонор" за 852,5 тисячі доларів.

Минулого тижня на торгах Mecum нового господаря знайшов Ford Mustang Shelby GT350R британського гонщика Кена Майлза. Маслкар пішов з молотка за 3,85 мільйона доларів, що зробило його найдорожчим Mustang з-поміж тих, які колись продавалися на аукціоні.

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