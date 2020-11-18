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Історики та парфумери відтворять аромати старої Європи

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Науковці вивчатимуть запахи старої Європи - фото 1
Науковці вивчатимуть запахи старої Європи / istock

Команда істориків з Великої Британії та країн Європейського Союзу планує відкрити бібліотеку запахів старої Європи. Як повідомляє The Guardian, відповідне дослідження уже почалося. На нього виділили 2,8 мільйона євро.

Проєкт називається Odeuropa. У його рамках вчені та парфумери відтворюватимуть аромати, популярні у європейців з XVI століття до початку XX століття, у тому числі запахи тютюну і засобів, що використовувалися для захисту від чуми.

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Дослідження займе три роки та розпочнеться наступного січня. Спершу фахівці розроблять нейромережу, яка шукатиме в історичних текстах ольфакторні описи, а також знаходити предмети на ілюстраціях, які могли б мати запах. Ці дані передадуть парфумерам і хімікам.

Історики та парфумери відтворять аромати старої Європи - фото 435522

Члени команди відзначають, що запах мав велике значення для мешканців старої Європи – у багатьох авторів можна знайти докладні описи ароматів, наприклад ладану. За словами вчених, їх ольфакторна бібліотека дозволить дізнатися, чим пахла Європа минулого і як змінювалося ставлення її мешканців до тих чи інших запахів.

Історики та парфумери відтворять аромати старої Європи - фото 435521

Крім того, аромати з бібліотеки зможуть використовувати в музеях для відтворення атмосфери минулого. Головне, щоб до того часу європейці не втратили нюх через коронавірус.

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Джерело: The Guardian
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