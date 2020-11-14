Історики знайшли сотні старовинних копій Математичних начал Ньютона

Історики виявили 386 раніше неврахованих примірників першого видання "Математичних начал натуральної філософії" Ісаака Ньютона.

"Математичні начала натуральної філософії" – фундаментальна праця Ньютона, в якій він сформулював закон всесвітнього тяжіння і три закони руху, що стали основою класичної механіки і названі його ім'ям.

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На 1953 рік було відомо про 187 примірників "Математичних начал". І от тепер кількість відомих старовинних копій збільшилася більш ніж вдвічі. На думку авторів дослідження, в державних та приватних колекціях все ще можуть бути до 200 неврахованих примірників. За оцінками вчених, перший тираж "Математичних начал" в 1687 році міг бути виданий в кількості 600 або 750 примірників.

Аналізуючи замітки, залишені власниками деяких книг на полях, дослідники виявили докази того, що принципи, які описуються в "Математичних началах", викликали жвавий інтерес. Вчені відзначають, що всупереч поширеній думці про те, що "Математичні начала" були занадто складні для сучасників, праця Ньютона була багатьма зрозуміла. А судячи з того, що копій виявилося набагато більше, ніж вважалося, з "Началами" в кінці XVII століття познайомилося більше читачів.

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