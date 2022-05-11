Історичний екшн Довбуш вийде на великі екрани: стало відомо коли

Є в Україні довгобуди, а є фільми, які претендують на це звання. Один із них – історичний екшн "Довбуш", який нарешті покажуть у кінотеатрах. Розповідаємо, коли це буде.

На фейсбук-сторінці фільму розповідають, що "Довбуша" мали показати 12 травня. Але повномасштабна війна Росії проти України внесла певні корективи.

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Наразі точну дату прем'єри фільму "Довбуш" не називають. Одначе точно вірять в те, що покажуть її вже цієї осені. Щойно нам вдасться здолати Росію у війні.

Поки відомо про те, що творча команда планує показати стрічку під час одного з міжнародних кінофестивалів класу А. Після цього її запустять у міжнародний прокат.

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Сьогодні наша незламність дивує чи не увесь цивілізований світ. Про це наш "Довбуш" – актуальне кіно про любов, свободу та право залишатися господарем на своїй землі, що набуло нових сенсів з початком війни, – розповів режисер фільму Олесь Санін.

Зауважимо, що фільм зняли за допомогою кінокомпанії Pronto Film. Вдалося це зробити завдяки підтримці ДержКіно України.

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