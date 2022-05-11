Українську режисерку Ірину Цілик запросили у журі в Каннах

Ірина Цілик стане першої українкою, яка працюватиме в журі нагороди "Золоте око". Цю відзнаку вручають під час Каннського кінофестивалю за документальні фільми.

Ірина Цілик – українська кінорежисерка та лауреатка американського кінофестивалю "Санденс" у 2020 році за найкращу режисерську роботу у категорії світового документального кіно за стрічку "Земля блакитна, ніби апельсин".

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Нагороду "Золоте око" започаткували у 2015 році й присуджують за найкращий документальний фільм. Журі обирає один з документальних фільмів, які беруть участь в одній із секцій Каннського міжнародного кінофестивалю.

Цьогоріч до журі цієї нагороди долучиться й українська режисерка Ірина Цілик. Також документальні фільми у Каннах оцінюватимуть комік П'єр Делодоншам, критик Алекс Вісенте та генеральний директор Fifadoc Хічам Фалах. Режисерка Агнешка Голланд стане головою цього журі.

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