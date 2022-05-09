Коза Ностра: дивіться перший трейлер італійського фільму з Ірмою Вітовською

Бойовик "Коза Ностра" у головній ролі з українською зіркою Ірмою Вітовською вийде на екрани 19 травня. Дивіться трейлер історії про українку в італійській сім'ї, яка пов'язана з мафією!

"Коза Ностра" – це дебютний повнометражний фільм талановитого режисера Джованні Дота. Розповсюдженням картини займається Adler Entertainment.

І ще: В Італії у кінопрокат виходить комедія з Ірмою Вітовською у головній ролі

"Koza Nostra" – це італійсько-українська копродукція Pepito Produzioni та Film UA Production з Rai Cinema.

Окрім Ірми Вітовської, у фільмі грають Джованні Кальканьо, Джудітта Василе, Лоренцо Скальцо, Габріеле Чичірелло, Мауріціо Болонья, Адріано Панталео, Юлія, Джимі Дуротойе, принц Обі, Лоренцо Помпеї та з Вінченцо Пірроттою.

Сюжет. Головна героїня Влада Коза – зріла українка, настирлива й турботлива. Вона вперше стає бабусею й вирішує усе кинути, щоб з Карпат перебратися до доньки в Італію. Влада без попередження з'являється у її домі, проте дівчина не цінує таку задушливу увагу матері, тому виставляє її за двері, не вагаючись.

Влада опиняється самотньою і без грошей у глибинці Сицилії. Несподівана автомобільна аварія зіштовхує її з Доном Фредо, лідером клану Лагана, дисфункціональної мафіозної сім'ї, яка намагається не бути ліквідованою. Нестримна настирливість Влади, яка любить відчувати себе корисною, піклуватися про інших, виправляти все та давати поради, здається, привносить відчутний натяк на добробут в стінах Вілли Лагана... Принаймні до того дня, коли Влада дізнається, хто такі насправді Дон Фредо і його діти.

Дивіться трейлер фільму "Коза Ностра":

До теми: Український військовий фільм "Черкаси" покажуть у Європі