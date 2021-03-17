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Блогер зробив ремонт у підвалі, і фанати Гобіта у захваті (відео)

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Чоловік створив власний дім гобітів - фото 1
Чоловік створив власний дім гобітів / Travel Away

Талановитий блогер перетворив підвал у вітальню з "Гобіта", у якій навряд чи хтось відмовився побувати. А відео з незвичайним ремонтом стало вірусним в мережі!

Тіктокер з ніком ssavaart опублікував на своєму профілі ефектний ролик, який за короткий час зібрав понад мільйон переглядів. А все тому, що чоловік взявся за свій підвал, який раніше був творчою майстернею у не надто хорошому стані. Але любов до всесвіту Толкіна та вільний час допомогли перетворити приміщення у справжню домівку для гобітів!

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Масштабне прибирання, ремонт та округлення дверей і вікон, а також поява каміну та ідеальних меблів - все це можна побачити на ролику. Тому не дивно, що шанувальники Гобіта засипали автора захопленими коментарями. Зацініть!

@ssavaart

Answer to @lea_gill this is how I got my ##hobbithole My friend Ron and his son Steven did all the work. ##diy ##homedecor ##homedesign ##dreamhouse

♬ Concerning Hobbits - Howard Shore

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