Іспанський хореограф влаштував справжнє шоу для сусідів, викидаючи сміття: веселе відео

Танцівник і хореограф Альберт Гарсіа Саурі виступав в Ла Скала і Берлінській державній опері. Але цього разу йому аплодували не з театральних балконів. Дивіться, як правильно виносити сміття.

Так, Альберт вийшов з дому, щоб викинути сміття, а по дорозі влаштував імпровізоване шоу для сусідів. Він зізнається, що в останні дні йому важко дається переживати карантин, тому вирішив трохи розвіятися.

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"Мені потрібно танцювати. У мене немає просторого балкона або вітальні, придатних за розміром, тому я висловив на вулиці то, що накопичилося", – каже танцівник.

В Іспанії з 14 березня діє режим надзвичайного стану. Карантин почнуть поетапно послаблювати, починаючи з суботи, 2 травня, проте до 11 травня іспанцям ще не можна без причини виходити на вулицю.

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