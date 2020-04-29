Голлівудські зірки показали своїх собак-двійників: кумедні фото

Голлівудська актриса Джесіка Біл разом зі своїм чоловіком співаком Джастіном Тімберлейком порадувала шанувальників новими кадрами з собаками-двійниками, як схожі на зірок як дві краплі води. Знімки з домашніми улюбленцями повеселили мережу.

Так, на одній з фотографій зображена 38-річна Джесіка Біл , яка тримає в руках фото пса, який неймовірно схожих на неї. На другому кадрі зі знімком хвостатого постав її чоловік – Джастін Тімберлейк.

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На яких собак схожа, Джессіка продемонструвала в Instagram.

"Я вже не знаю, який сьогодні день, але ми тільки що знайшли наших двійників і кілька зачісок для натхнення. Великий день для нас", – прокоментувала знімки актриса.

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