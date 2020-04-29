Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Голлівудські зірки показали своїх собак-двійників: кумедні фото

  • 12
Голлівудські зірки показали своїх собак-двійників: кумедні фото - фото 1

Голлівудська актриса Джесіка Біл разом зі своїм чоловіком співаком Джастіном Тімберлейком порадувала шанувальників новими кадрами з собаками-двійниками, як схожі на зірок як дві краплі води. Знімки з домашніми улюбленцями повеселили мережу.

Так, на одній з фотографій зображена 38-річна Джесіка Біл , яка тримає в руках фото пса, який неймовірно схожих на неї. На другому кадрі зі знімком хвостатого постав її чоловік – Джастін Тімберлейк.

І ще: Як почуваються собаки на карантині: це відео змусить сміятись і не тільки

На яких собак схожа, Джессіка продемонструвала в Instagram.

"Я вже не знаю, який сьогодні день, але ми тільки що знайшли наших двійників і кілька зачісок для натхнення. Великий день для нас", – прокоментувала знімки актриса.

Гортайте галерею:

Читайте також: Кішка на табуретці стала зіркою мережі: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
  • 10 квітня, 13:00
  • 2159
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 40403
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2251766
Загрузка...
Новини