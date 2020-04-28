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Коронавірус Карантин

Меріл Стріп в халаті і з коктейлем стала новим мемом карантину: відео

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Меріл Стріп стала мемом карантинного настрою - фото 1
Меріл Стріп стала мемом карантинного настрою

Знаменита акторка Меріл Стріп влаштувала онлайн-концерт до ювілею композитора Стівена Сондхайма, вразивши не лише чудовим голосом, а й розкішною поведінкою на карантині. Здається, саме так можна показати настрій в самоізоляції!

70-річна американська акторка театру та кіно Меріл Стріп разом зі своїми колегами Одрою Макдональд (Приватна практика) та Крістін Баранскі (Гарна дружина, Мамма Міа!) потішила фанатів онлайн-концертом, присвячений ювілею композитора Стівена Сондхайма. Зірка співали відомі пісні та вживали алкоголь, зробивши собі справді хороший вечір.

І ще: ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?

Меріл Стріп в халаті не лише виконала хіт "The Ladies Who Lunch", а й готувала коктейль та відкривала новеньку пляшку віскі. Якщо ви досі не знаєте, як правильно організувати зустріч з друзями, то ось вам ідея від Меріл.

До слова, харизматична акторка настільки припала до душі фанатам на відео, що його перетворили у справжній мем "карантинного настрою".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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