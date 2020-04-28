Меріл Стріп в халаті і з коктейлем стала новим мемом карантину: відео

Знаменита акторка Меріл Стріп влаштувала онлайн-концерт до ювілею композитора Стівена Сондхайма, вразивши не лише чудовим голосом, а й розкішною поведінкою на карантині. Здається, саме так можна показати настрій в самоізоляції!

70-річна американська акторка театру та кіно Меріл Стріп разом зі своїми колегами Одрою Макдональд (Приватна практика) та Крістін Баранскі (Гарна дружина, Мамма Міа!) потішила фанатів онлайн-концертом, присвячений ювілею композитора Стівена Сондхайма. Зірка співали відомі пісні та вживали алкоголь, зробивши собі справді хороший вечір.

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Меріл Стріп в халаті не лише виконала хіт "The Ladies Who Lunch", а й готувала коктейль та відкривала новеньку пляшку віскі. Якщо ви досі не знаєте, як правильно організувати зустріч з друзями, то ось вам ідея від Меріл.

The perfection aka Christine Baranski , Meryl Streep and Audra McDonald ladies and gentlemen #Sondheim90Concert pic.twitter.com/Tr9fAqOqaa — Olivia Colman’s Blonde Hair (@streep_lover) April 27, 2020

До слова, харизматична акторка настільки припала до душі фанатам на відео, що його перетворили у справжній мем "карантинного настрою".

Here’s the Meryl martini quarantine gif I didn’t know I needed until tonight. #Sondheim90Concert pic.twitter.com/llcO0OGHAK — Michelle Collins (@michcoll) April 27, 2020

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