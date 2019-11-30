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Ірландська поліція буде з повітря охороняти ялинки від незаконної вирубки
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Поліція Ірландії почала спостерігати з повітря за фермами ялинок і сосен. Як повідомляється, так копи борються з незаконною вирубкою дерев, яка збільшується перед кожним Різдвом.
Операція "Перешкода" триватиме до кінця грудня. В її рамках поліція буде оглядати ферми у віддалених місцях, спостерігаючи, чи не процвітає там вирубка. Поліцейські допомагають фермерам останні вісім років, проте в цьому сезоні авіація буде застосована вперше.
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Для боротьби зі злочинцями поліція також встановить спеціальні пункти, що працюватимуть вночі. Вони перевірятимуть документи всіх водіїв, що перевозять ялинки і сосни.
Ірландія почала захищати дерева з 2012 року – після того, як фермери поскаржилися на угруповання, які орудують в їхніх господарствах. З того часу незаконна вирубка лісів зменшилася в рази.
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