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Журналу TIME назвав найкращий екологічний винахід людства у 2019 році

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Сонячна панель Solar Cow - фото 1
Сонячна панель Solar Cow / time

Портативні сонячні панелі Solar Cow від корейської компанії YOLK увійшли в список найкращих винаходів людства у 2019 році за версією журналу TIME. Видання зазначає, що винахід "несе енергію людям".

Модульна конструкція Solar Cow складається з сонячних панелей, встановлених на збірній рамі, яка зігнута у вигляді обрисів корови, і невеликого концентратора з портативними акумуляторами, встановленого в задній частині "корови". У денний час сонячні панелі заряджають акумулятори, які потім можна витягти і використовувати як зарядні пристрої для гаджетів і мобільних телефонів.

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Журналу TIME назвав найкращий екологічний винахід людства у 2019 році - фото 370348

Компанія YOLK під час запуску пілотної версії програми розмістила свої установки в Кенії і Танзанії біля шкіл. Згодом близько 500 дітей забрали заряджені батареї додому, щоб мати можливість використовувати електричні гаджети в будинках без центральної подачі електрики.

Сонячна "корова" YOLK допомагає поліпшити доступ до електрики і освіти в країнах, що розвиваються. Автори стартапу стверджують, що їхній продукт допоможе впоратися з ширшими проблемами глобальної нерівності, надаючи енергію сім'ям з низькими доходами і заохочуючи їх відправляти своїх дітей в школу, – зазначає видання.

Автори стартапу у свою чергу впевнені, що їхній винахід знизить шанси того, що дітей в неблагополучних регіонах з юних років будуть залучати до "рабської" важкої роботи.

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Джерело: time
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