Ірина Шейк зробила селфі топлес для Vogue: інтимне фото

Супермодель Ірина Шейк самостійно сфотографувалася топлес, прикрившись сумкою. Пікантні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На свіжому спокусливому фото модель Ірина Шейк позувала сидячи на підлозі у ванній. Красуня одягла довгу спідницю з леопардовим принтом і глибоким розрізом від модного бренду Burberry. Сумочкою червоного кольору від цієї ж компанії вона прикрила оголені груди.

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Фото супермодель зробила для благодійного аукціону від журналу British Vogue. Спідницю і сумку моделі можна придбати до 14:00 за київським часом 12 червня.

Також в аукціоні взяли участь такі відомі моделі: Кейт Мосс, Адут Акеч, Шалом Харлоу, Джіджі Хадід, модель plus-size Ешлі Грем та інші зірки. Всі виручені гроші будуть передані в асоціації, що сприяють захисту прав афроамериканців.

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