Ірина Шейк повністю оголилася для реклами сумок

На своїй сторінці в Instagram 33-річна модель Ірина Шейк опублікувала рекламний відеоролик, на якому прикриває спокусливу наготу сумками від модного бренду.

Кількома знімками також поділився італійський Vanity Fair, з яким Ірина поспілкувалася про свою сім'ю. В рамках рекламної кампанії Calvin Klein журналісти поставили моделі кілька питань про внутрішню силу і впевненість у собі.

І ще: У плащі та білизні: відео з сексуальною Іриною Шейк розхвилювало мережу

"Я ніколи не здаюся і завжди йду за своїми мріями. Підтримка родини змушує мене відчувати себе сильною, а уособленням сили для мене завжди була бабуся...". Шейк намагається проводити з рідними якомога більше часу. Цього літа вона провела відпустку разом зі своєю матір'ю Ольгою і дворічною донькою Леєю. Разом сімейство відпочивало на Ібіці, а після відвідало Італію.

У коментарях до посту моделі відписалося чимало її колег і шанувальників: "За останні 20 років мого життя я жодного разу не бачив, щоб жінка носила на собі одну лише сумочку", "З участю Ірини будь-яка реклама знаходить свій вишуканий шарм", "В цій рекламі все прекрасно".

Читайте також: Блогерка спародіювала Ірину Шейк і потрапила на обкладинку глянцю