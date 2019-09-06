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Ірина Шейк повністю оголилася для реклами сумок

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Спокуслива Ірина Шейк - фото 1
Спокуслива Ірина Шейк / instagram

На своїй сторінці в Instagram 33-річна модель Ірина Шейк опублікувала рекламний відеоролик, на якому прикриває спокусливу наготу сумками від модного бренду.

Кількома знімками також поділився італійський Vanity Fair, з яким Ірина поспілкувалася про свою сім'ю. В рамках рекламної кампанії Calvin Klein журналісти поставили моделі кілька питань про внутрішню силу і впевненість у собі.

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"Я ніколи не здаюся і завжди йду за своїми мріями. Підтримка родини змушує мене відчувати себе сильною, а уособленням сили для мене завжди була бабуся...". Шейк намагається проводити з рідними якомога більше часу. Цього літа вона провела відпустку разом зі своєю матір'ю Ольгою і дворічною донькою Леєю. Разом сімейство відпочивало на Ібіці, а після відвідало Італію.

У коментарях до посту моделі відписалося чимало її колег і шанувальників: "За останні 20 років мого життя я жодного разу не бачив, щоб жінка носила на собі одну лише сумочку", "З участю Ірини будь-яка реклама знаходить свій вишуканий шарм", "В цій рекламі все прекрасно".

Ірина Шейк повністю оголилася для реклами сумок - фото 352943

Ірина Шейк повністю оголилася для реклами сумок - фото 352944

Ірина Шейк повністю оголилася для реклами сумок - фото 352945

Ірина Шейк повністю оголилася для реклами сумок - фото 352946

Ірина Шейк повністю оголилася для реклами сумок - фото 352947

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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