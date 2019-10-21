Ірина Шейк захопила фігурою в червоному міні-платті

Знаменита супермодель Ірина Шейк знову опинилася в центрі уваги. Шанувальники обговорюють її нові фото.

Весь минулий тиждень ми милувались сімейним образам Ірини Шейк разом з дочкою Леєю. Мама щодня з'являлася в об'єктивах фотографів зі сліпучою усмішкою і в максимально комфортному одязі.

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Інша справа – вихідні. П'ятничний вечір на Манхеттені диктує свої правила стилю. Супермодель потрясла уяву шанувальників, з'явившись на заході легендарного візажиста Пет Макграт в Sephora.

33-річна красуня впевнено демонструвала вражаючу фігуру у вогненно-червоній шовковій міні-сукніз розрізами на стегнах. Щоб не застудитися, далекоглядна суперзірка накинула на плечі довгий чорний блейзер. Дуже сексуально!

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