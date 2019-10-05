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Спокуслива Ірина Шейк похизувалась ідеальною фігурою

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Ірина Шейк похизувалась фігурою - фото 1
Ірина Шейк похизувалась фігурою / instagram.com/irinashayk

Популярна модель Ірина Шейк вкотре підтвердила, що виглядає розкішно. Красуня показала звабливі форми у новій рекламній зйомці.

33-річна знаменита модель Ірина Шейк встигає не тільки працювати над кар'єрою та виховувати маленьку донечку Лею, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за ефектною красунею стежать понад 12 мільйонів користувачів, і це зовсім не дивно. До того ж, зірка не демонструє емоції через розрив з актором Бредлі Купером у мережі, а лише тішить свіжими кадрами зі зйомок, світських заходів та своїх буднів.

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Цього разу Ірина похизувалась сексуальною фігурою у чорній сукні-халаті від Жан-Поля Готьє, яка ледь прикривала звабливі форми моделі.

Спокуслива Ірина Шейк похизувалась ідеальною фігурою - фото 359726

Джерело фото: instagram.com/irinashayk

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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