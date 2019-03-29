Ірина Шейк відвідала шалену вечірку в спокусливій міні-сукні

Зараз Ірина також співпрацює з білизняним брендом / Gogetnews

Модель Ірина Шейк чудово виглядає не тільки у сукнях від люксових марок, але і в нарядах демократичних брендів.

33-річна манекенниця відвідала вечірку, де була презентована нова колекція шведської марки H&M під назвою Conscious Exclusive.

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У колекції були представлені речі з перероблених матеріалів. Ірина одягла на захід легке плаття з цієї колекції. Літній наряд з рюшами з квітковим принтом і з невеликим декольте Шейк доповнила золотою підвіскою на шиї. Модель зробила природний макіяж і зібрала волосся в пучок. Шейк на фото відображена на дерев'яних гойдалках на тлі міста.

Нагадаємо, зараз Ірина також співпрацює з білизняним брендом Intimissimi і нещодавно представила колекцію сумок для The Koople, яку рекламує разом зі Стелою Максвелл.

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