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Ірина Шейк відвідала шалену вечірку в спокусливій міні-сукні

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Зараз Ірина також співпрацює з білизняним брендом - фото 1
Зараз Ірина також співпрацює з білизняним брендом / Gogetnews

Модель Ірина Шейк чудово виглядає не тільки у сукнях від люксових марок, але і в нарядах демократичних брендів.

33-річна манекенниця відвідала вечірку, де була презентована нова колекція шведської марки H&M під назвою Conscious Exclusive.

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У колекції були представлені речі з перероблених матеріалів. Ірина одягла на захід легке плаття з цієї колекції. Літній наряд з рюшами з квітковим принтом і з невеликим декольте Шейк доповнила золотою підвіскою на шиї. Модель зробила природний макіяж і зібрала волосся в пучок. Шейк на фото відображена на дерев'яних гойдалках на тлі міста.

Нагадаємо, зараз Ірина також співпрацює з білизняним брендом Intimissimi і нещодавно представила колекцію сумок для The Koople, яку рекламує разом зі Стелою Максвелл.

Ірина Шейк відвідала шалену вечірку в спокусливій міні-сукні - фото 317652

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Джерело: imgrum
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